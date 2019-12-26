Развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: звезды назначили знаковую дату

Артисты перед свадьбой подписали брачный контракт

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

Американская певица Майли Сайрус, которая недавно познакомила нового бойфренда Коди Симпсона с семьей, вместе со своим бывшим возлюбленным Лиамом Хемсвортом назначили дату развода.

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Как сообщает издание TMZ, документы в суд знаменитости подали еще в августе. Однако окончательно урегулировать все детали решили в первую годовщину своей свадьбы, которая состоялась в тайне от СМИ в Калифорнии 22-23 декабря 2018 года.

Расторжение брака Лиама Хемсворта и Майли Сайрус должно было состояться без разногласий по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

Напомним, Майли Сайрус состояла в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом, который узнал о расставании с Майли Сайрус в интернете. Певица сначала завела отношения с девушкой, что весьма удивило и огорчило актера, а позже артистка начала встречаться с другом детства.

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