Развод – не слухи? Меган Фокс приписывают роман с известным рэпером

Актрису заметили в компании Machine Gun Kellу

Меган Фокс, которая недавно отпраздновала 34-летие, приписывают новый роман. Звезду "Трансформеров" заметили в компании рэпера Machine Gun Kellу (Колсон Бэйкер) на днях в Лос-Анджелесе.

Напомним, что накануне в Сети появились слухи, что Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет.

Меган Фокс/Machine Gun Kelly Фото: instagram.com/meganfox, instagram.com/machinegunkelly

Фотографы застали Меган Фокс и MGK недалеко от дома исполнителя в Лос-Анджелесе, куда те направлялись в авто 30-летнего исполнителя, прихватив с собой еду из кафе. Соответствующие кадры опубликовало издание Metro.

Зарубежные таблоиды утверждают, что во время карантина Фокс и ее супруг, 46-летний Брайан Остин Грин, живут отдельно друг от друга. Кроме того, в начале мая актер несколько раз появлялся в публичных местах без обручального кольца на пальце.

На своей странице в Instagram актер разместил пост, в котором намекнул на возможный разрыв с женой.

INSTAGRAM

Напомним, Меган и Брайан поженились в 2010 году. Супруги воспитывают троих сыновей – 7-летнего Ноа Шэннона, 6-летнего Боди Рэнсома и 3-летнего Джорни Ривера. Ранее Фокс уже подавала заявление о разводе несколько лет назад, но тогда брак удалось спасти.

Что касается MGK, у артиста есть дочь Кейси, которая родилась в 2008 году. О его личной жизни известно мало.

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