Развод Владимира Остапчука с женой: реакция звездных коллег

Психолог Наталья Холоденко проанализировала интервью телеведущего и его супруги

На днях Владимир Остапчук прокомментировал интервью своей жены Елены Войченко, которая шокировала всех признаниями, что шоумен неоднократно изменял ей, что первый разрыв состоялся еще после "Евровидения-2017", а сейчас, когда пара находится в бракоразводном процессе, Остапчук нерегулярно помогает с детьми.

Интервью буквально "взорвало" информационное пространство, ведь Владимира и Елену долгие годы считали образцовым супругами. В результате в адрес шоумена посыпались сотни комментариев с осуждением. Однако нашлись и те, кто обвинил именно Елену в клевете ради пиара. "Зірковий шлях" показал интервью Елены Войченко известному психологу Наталье Холоденко, чтобы она прокомментировала, насколько искренней была пока еще жена Владимира Остапчука.

"Я считаю, что она 100% искренняя, я знакома с Еленой. Она очень простая и очень естественная абсолютно. На 100%. Поэтому я ей верю. Она леди не пиар-формата. У любого преступления есть мотив. У нее мотив – показать свое видение, облегчить как-то свое состояние. Потому что когда ты в чем-то признаешься публично, это дает чувство облегчения, хотя и временное.

Елена Войченко Фото: Instagram.com

А вот Владимир, прежде чем пойти со своей версией на телевидение, на своей Instagram-странице написал следующее:

"Я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не привыкла к новому статусу и самостоятельной жизни. Вот и решилась на отчаянный шаг".

И именно эта часть в посте Владимира вызвала неоднозначную реакцию Натальи:

"Что меня зацепило в комментарии Владимира – когда он написал о том, что "я благодарен, конечно, благодарен, и сейчас я желаю удачи в ее самостоятельной жизни". В этом слове "самостоятельность" для меня такая жесткость. То есть ее жизнь была не самостоятельной? Он намекает на то, что она ни на что не способна? Посмотрим, что ты теперь без меня можешь? Я бы не называла женщину в состоянии развода самостоятельной или не самостоятельной. Это вообще термин не сюда. А все же пост очень вычитанный. Это видно, что этот пост написан, с одной стороны ,на эмоциях, с другой стороны, там взвешенное каждое предложение, продуманное каждое предложение", – комментирует Холоденко.

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Продумал ли Владимир каждую фразу в своем телевизионном интервью – неизвестно. В нем телеведущий категорически отрицал все измены, в которых его обвинила еще пока официальная жена. Когда же ведущая ему прямо в глаза заявила о том, что в шоу-бизнесовой тусовке все знают, что в 2017-м он ушел к другой женщине, Остапчук все отрицал.

"Я не уходил к другой женщине. Это было после "Евровидения", был момент, когда мы очень сильно поссорились. Я хочу отдать должное Елене, что когда я две или три недели пожил отдельно, я подчеркиваю, отдельно, не в другой семье, семье с женщиной, она всевозможными методами говорила: "Ну давай попробуем, посмотри, у нас прекрасная дочь", – заявил Владимир.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram.com/olenavoychenko

По словам шоумена, настоящей причиной расставания стали постоянные ссоры в присутствии несовершеннолетних детей. Остапчук признался, что по-настоящему счастливым их брак был лишь первые шесть лет. Далее – это напоминало попытки склеить разбитый горшок. И наконец, ради психического здоровья их двоих детей – Эмилии и Эвана – он ушел из семьи.

Кроме того, ведущий ответил на упреки жены относительно финансовой поддержки. Ведь Елена пожаловалась, что Владимир хоть и помогает, но не регулярно. Остапчук отметил: две совместно нажитых квартиры, одно авто, около 30 тысяч долларов – ровно половина семейного состояния – он оставляет Елене Войченко. Более того – за пять месяцев, которые пара вместе не живет, он уплатил на содержание их общих детей 225 тысяч гривен и может это подтвердить, потому что сохраняет все чеки. Елена слова супруга пока не прокомментировала.

Сейчас развод Остапчука и Войченко – обсуждаемая тема в украинском шоу-бизнесе. К слову, на сторону Елены уже встали народный депутат Николай Тищенко, жена дизайнера Андре Тана Алина Харечко и звездный хореограф Илона Гвоздева. Другие знаменитости тоже поделились мнением по поводу скандала.

"Мне кажется, что оба они осознают ответственность за своих детей. И не прекратят общаться с ними. Мне кажется, что это самое главное", – говорит ведущий Алексей Суханов.

"Во-первых, я мужчина. Я бы 100% не пошел. Даже если бы моя вторая половинка что-то сказала, я бы не пошел. Я бы пошел решать вопросы", – заявил хореограф Женя Кот.

Партнерша Владимира Остапчука по "Танцам" Илона Гвоздева тоже высказала свою позицию. В комментариях под постом шоумена она назвала его "го*ном года". Правда, потом она этот комментарий удалила.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я знаю Илону, многие сейчас говорят, я читала эти комментарии, о том, что Гвоздева решила попиариться на этом скандале. Но Илона – она ​​безудержная и она искренняя. Вот что она думает, то она и пишет. Я не знаю, какие у них были ситуации с Владимиром. Но я вижу, что минимум две женщины на него злы. А женщин злить не стоит", – комментирует Наталья Холоденко.

Напомним также, актриса Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком.

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