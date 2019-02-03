Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Многие артисты выразили скорбь и соболезнования родным Толмацкого

Децл Фото: instagram.com/foxymonro

Сегодня, 3 января, в Ижевске на 36-м году жизни скончался знаменитый рэпер Децл. Мы уже сообщали, как отреагировали на смерть артиста его супруга и мать. Кроме них скорбь выразили многие коллеги артиста, включая известных российских и украинских рэперов.

Украинский исполнитель и продюсер Потап разместил черно-белое фото Децла и написал: "Кирилл,Децл А.К.А Le Truck не стало тебя я вдруг... рано, слишком рано".

Фото: скриншот

Несмотря на конфликт и судебные разбирательства, которые происходили в прошлом между Децлом и рэпером Бастой (настоящее имя – Василий Вакуленко), артист все же выразил соболезнования по поводу кончины коллеги: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Баста отреагировал на смерть Децла Фото: скриншот

Кроме этого, отреагировал на кончину коллеги и рэпер Тимати, с которым Децл был знаком с ранних лет:

"Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно часть этой истории. Покойся с миром", – написал Тимати.

Тимати отреагировал на кончину Децла Фото: скриншот

Российский певец Егор Крид написал в своем Instagram-аккаунте следующее: "Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом.

Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню – Письмо. RIP Легенда".

Фото: скриншот

Не промолчал и российский рэпер Птаха: "35 лет .....всего 35 лет. Покойся с миром. Земля тебе пухом. Остановилось сердце, просто взяло и остановилось ... Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось.

Проходя мимо храма, зайди и поставь свечку за его упокой".

Фото: скриншот

Также отреагировал на смерть Децла известный музыкант и певец Сергей Шнуров. Артист посвятил ему стих: Ритмом музыка всяка ведома, И с пластинок сдувая пылинки, Вечеринка у Децела дома, Собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, Для себя, а не для протокола, "Мои слёзы, моя печаль.".

Шнуров написал стих о Децле Фото: скриншот

Украинский и российский рэпер Джиган в Instagram-сторис также почтил память Децла.

Фото: скриншот

Напомним, ранее мы делали подборку лучших песен Децла.

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