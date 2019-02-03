Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Многие артисты выразили скорбь и соболезнования родным Толмацкого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Децл Фото: instagram.com/foxymonro
Децл
Фото: instagram.com/foxymonro

Сегодня, 3 января, в Ижевске на 36-м году жизни скончался знаменитый рэпер Децл. Мы уже сообщали, как отреагировали на смерть артиста его супруга и мать. Кроме них скорбь выразили многие коллеги артиста, включая известных российских и украинских рэперов.

Украинский исполнитель и продюсер Потап разместил черно-белое фото Децла и написал: "Кирилл,Децл А.К.А Le Truck не стало тебя я вдруг... рано, слишком рано".

Фото: скриншот

Несмотря на конфликт и судебные разбирательства, которые происходили в прошлом между Децлом и рэпером Бастой (настоящее имя – Василий Вакуленко), артист все же выразил соболезнования по поводу кончины коллеги: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Баста отреагировал на смерть Децла Фото: скриншот

Кроме этого, отреагировал на кончину коллеги и рэпер Тимати, с которым Децл был знаком с ранних лет:

"Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно часть этой истории. Покойся с миром", – написал Тимати.

Тимати отреагировал на кончину Децла Фото: скриншот

Российский певец Егор Крид написал в своем Instagram-аккаунте следующее: "Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом.
Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню – Письмо. RIP Легенда".

Фото: скриншот

Не промолчал и российский рэпер Птаха: "35 лет .....всего 35 лет. Покойся с миром. Земля тебе пухом. Остановилось сердце, просто взяло и остановилось ... Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось. 
Проходя мимо храма, зайди и поставь свечку за его упокой".

Фото: скриншот

Также отреагировал на смерть Децла известный музыкант и певец Сергей Шнуров. Артист посвятил ему стих: Ритмом музыка всяка ведома, И с пластинок сдувая пылинки, Вечеринка у Децела дома, Собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, Для себя, а не для протокола, "Мои слёзы, моя печаль.".

Шнуров написал стих о Децле Фото: скриншот

Украинский и российский рэпер Джиган в Instagram-сторис также почтил память Децла.

Фото: скриншот

Напомним, ранее мы делали подборку лучших песен Децла.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты Умер знаменитый рэпер Децл
смерть рэпер Децл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов

Популярные статьи

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:55Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

1 февраляFun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

1 февраляСтиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

1 февраляFun

1 февраля: какой сегодня праздник и почему нежелательно работать в этот день

1 февраляТехно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

1 февраляСтиль

Вера Брежнева показала, как дурачится на Мальдивах

1 февраляПсихология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

Новости партнеров

Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина