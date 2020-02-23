Ребенок Илона Маска и Граймс сможет выбрать себе гендер самостоятельно

Миллиардер и певица ждут рождения первенца в этом году

Возлюбленная миллиардера Илона Маска, канадская певица Граймс заявила, что позволит своему ребенку выбрать себе гендер самостоятельно. В конце 2019 года Клэр Элис Буше объявила о том, что ждет первенца от главы Tesla и SpaceX.

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

Будущие родители Илон Маск и Граймс не намерены загонять своего ребенка в рамки и позволят ему самоидентифицироваться в будущем. Об этом возлюбленная основателя Tesla и SpaceX написала в Twitter, отвечая на вопрос одного из фолловеров.

Когда у знаменитости спросили, ждет она девочку или мальчика, то Граймс написала следующее: "Они смогут выбрать свою судьбу и личность".

Она подчеркнула, что будет обращаться к ребенку не "он" или "она", а "они". Таким способом малыш сможет сам определиться с полом.

Напомним, что у Илона Маска есть пятеро сыновей от брака с канадской писательницей Джастин Уилсон. Пара развелась в сентябре 2008 года.

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