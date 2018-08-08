"Ребенок-праздник": Максим Галкин опубликовал милое видео с дочерью Лизой

Скоро детями Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнится пять лет

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин активно ведет свой профиль в Instagram и публикует там фото и видео из повседневной жизни. Недавно он решил поделиться веселым роликом с их с Аллой Пугачевой 4-летними двойняшками – Лизой и Гарри. На нем малыши поют и танцуют.

На этот раз он опубликовал умилительное видео, на котором маленькая Лиза рассказывает, как сделать платье из цветов.

"Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами", – подписал ролик Галкин.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 7 Авг 2018 в 8:10 PDT

"Ребенок праздник, ребенок позитив, умница, разумница, красавица, храни этого ангелочка господь", "Ум-голова! Буду к директору теперь заходить с такими словам детское обаяние и непосредственность! Нужно позаимствовать", "Очень умный ребенок!!! Дай Бог ей использовать свой талант правильно, как мама и папа!", – написали поклонники звездной четы в комментариях.

Напомним, Максим Галкин опубликовал забавные видео с отдыха на Кипре с детьми.