Редкие кадры: MONATIK показал повзрослевших сыновей
Певец показал, как проводит время с детьми
32-летний украинский певец MONATIK редко публикует снимки со своими детьми. Однако недавно артисту удалось выделить целый день для того, чтобы провести время с семьей. MONATIK с детьми и супругой Ириной Демичевой отправились на прогулку в торговый центр.
По-прежнему показывать лица сыновей мультиартист не спешит. Однако на редких кадрах видно, что, по крайней мере, по стилю дети похожи на своего звездного отца. Мальчики гуляли в узнаваемых черных шапках с отворотом, как у самого Дмитрия.
"Столь долгожданная семейная суббота...", – подписал снимки MONATIK.
Супруга Дмитрия, Ирина Демичева, на своей странице в Instagram тоже показала кадр MONATIK с детьми и добавила забавную подпись: "Приучает мальчишек с детства правильно за девочками ухаживать".
Ранее мы писали, что MONATIK откровенно рассказал о супруге Ирине Демичевой и маленьких детях. Кроме того, не так давно Дмитрий показал, как его сын мило пытается играть на пианино.
Напомним, Джамала также опубликовала фото, на которых позировала с повзрослевшим сыном Эмиром-Рахманом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram