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Редкие кадры: MONATIK показал повзрослевших сыновей

Певец показал, как проводит время с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/monatik_official

32-летний украинский певец MONATIK редко публикует снимки со своими детьми. Однако недавно артисту удалось выделить целый день для того, чтобы провести время с семьей. MONATIK с детьми и супругой Ириной Демичевой отправились на прогулку в торговый центр.

По-прежнему показывать лица сыновей мультиартист не спешит. Однако на редких кадрах видно, что, по крайней мере, по стилю дети похожи на своего звездного отца. Мальчики гуляли в узнаваемых черных шапках с отворотом, как у самого Дмитрия.

"Столь долгожданная семейная суббота...", – подписал снимки MONATIK.

Дима Монатик с сыновьями
Дима Монатик с сыновьями
Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK показал семейный выходной
MONATIK показал семейный выходной
Фото: instagram.com/monatik_official

Супруга Дмитрия, Ирина Демичева, на своей странице в Instagram тоже показала кадр MONATIK с детьми и добавила забавную подпись: "Приучает мальчишек с детства правильно за девочками ухаживать". 

Дмитрий Монатик на прогулке с детьми
Дмитрий Монатик на прогулке с детьми
Фото: instagram.com/irinademicheva

Ранее мы писали, что MONATIK откровенно рассказал о супруге Ирине Демичевой и маленьких детях. Кроме того, не так давно Дмитрий показал, как его сын мило пытается играть на пианино.

Напомним, Джамала также опубликовала фото, на которых позировала с повзрослевшим сыном Эмиром-Рахманом.

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