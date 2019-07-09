Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе
Певица показала старшего сына Константина
40-летняя певица Альбина Джанабаева долгое время состоит в отношениях с Валерием Меладзе. Уже несколько лет пара не только не скрывает роман, но и часто публикует совместные снимки.
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А на днях Альбина Джанабаева показала старшего сына от Валерия Меладзе – 15-летнего Константина. Сложно не заметить, что парень заметно подрос и похож на отца.
"15-летний капитан", – подписала кадр Джанабаева.
Отметим, отношения Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начались еще когда певец был в браке с бывшей супругой Ириной. Даже после рождения первого сына Меладзе официально не расторг отношения. Долгое время Альбина и Валерий скрывали свой роман и не подтверждали, что Меладзе является отцом сына Джанабаевой. А в 2014 году у пары родился еще один ребенок – сын Лука.
Ранее мы также писали, что в сети появилась забавная переписка Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.
Кроме того, стало известно, что старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем. Инга ушла от избранника спустя два года после свадьбы и тяжело переживает развод.
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