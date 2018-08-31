Редкий кадр: Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь

Пара прибыла на открытие Венецианского кинофестиваля

Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: Getty

32-летняя модель Ирина Шейк и ее супруг, 43-летний голливудский актер Брэдли Купер были замечены папарацци вместе с их полуторагодовалой дочерью Леей. Пара прибыла на открытие Венецианского кинофестиваля.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с их дочерью Леей Фото: Getty

Отметим, что Ирина и Брэдли редко показывают свою дочь. Ирина не публикует фото с ней в социальных сетях, а папарацци лишь изредка удается "подловить" модель и актера с дочерью на прогулке.

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. Их дочь Лея появилась на свет весной прошлого года.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с их дочерью Леей Фото: Getty

Напомним, именем Ирины Шейк назвали модный аксессуар. Один из французских брендов использовал имя российской модели для названия своей новой сумки.

Ранее Ирина Шейк разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки на Ибице. Судя по всему, главным условием попасть на мероприятие был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами.