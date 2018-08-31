Редкий кадр: Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь
Пара прибыла на открытие Венецианского кинофестиваля
32-летняя модель Ирина Шейк и ее супруг, 43-летний голливудский актер Брэдли Купер были замечены папарацци вместе с их полуторагодовалой дочерью Леей. Пара прибыла на открытие Венецианского кинофестиваля.
Отметим, что Ирина и Брэдли редко показывают свою дочь. Ирина не публикует фото с ней в социальных сетях, а папарацци лишь изредка удается "подловить" модель и актера с дочерью на прогулке.
Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. Их дочь Лея появилась на свет весной прошлого года.
Напомним, именем Ирины Шейк назвали модный аксессуар. Один из французских брендов использовал имя российской модели для названия своей новой сумки.
Ранее Ирина Шейк разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки на Ибице. Судя по всему, главным условием попасть на мероприятие был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами.