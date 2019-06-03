Редкий кадр: Маша Ефросинина показала свою большую семью

Телеведущая опубликовала снимок с мамой, мужем, сыном, сестрой и племянниками

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно отметила 40-летие, показала редкий семейный снимок. На ярком фото запечатлены ее мама Людмила Павловна, муж Тимур Хромаев с сыном Александром, сестра Елизавета с детьми.

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Поклонники Маши Ефросининой заметили, что на фото отсутствует дочь телеведущей – 15-летняя Нана. Многие предположили, что девочка является автором данного фото. Кроме того, Маша Ефросинина неоднократно говорила, что ее дочь не любит публичность и часто не разрешает своей звездной маме публиковать ее фото в Instagram.

"My Family", – лаконично подписала кадр Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина показала свою семью Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, подписчики не упустили возможность лишний раз напомнить телеведущей, что она безумно похожа на свою мать. Кроме того, в комментариях Людмиле Павловне оставляли многочисленные комплименты, а некоторые сравнили маму Маши Ефросининой с Софией Ротару.

Напомним, днем ранее Маша Ефросинина зажигала на грандиозном концерте MONATIK LOVE IT ритм. А в честь Дня защиты детей телеведущая трогательно поздравила своих сына и дочь.

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