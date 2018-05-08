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Редкий выход: Ирина Шейк ошеломила смелым декольте в компании Брэдли Купера

Супермодель предстала на публике в сексуальном золотом платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:13
Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер нечасто посещают светские мероприятия вместе. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala, на котором Ирина и Брэдли появились вместе.

Супермодель предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

Эффектный наряд Ирины дополнил чокер. Брэдли Купер отдал предпочтение классическому смокингу. 

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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: AFP
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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: Getty
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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Фото: AFP
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Ирина Шейк
Фото: AFP

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.

Напомним, на Met Gala Амаль Клуни появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.  

Кендалл Дженнер, Ума Турман и Винни Харлоу выбрали цветом своих вечерних туалетов белый

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Ирина Шейк декольте Versace Met Gala
Источник: "Сегодня"

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