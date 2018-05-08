Редкий выход: Ирина Шейк ошеломила смелым декольте в компании Брэдли Купера
Супермодель предстала на публике в сексуальном золотом платье
Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер нечасто посещают светские мероприятия вместе. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala, на котором Ирина и Брэдли появились вместе.
Супермодель предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.
Эффектный наряд Ирины дополнил чокер. Брэдли Купер отдал предпочтение классическому смокингу.
Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой.
Напомним, на Met Gala Амаль Клуни появилась в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.
Кендалл Дженнер, Ума Турман и Винни Харлоу выбрали цветом своих вечерних туалетов белый.
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