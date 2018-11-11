Редкое фото: принц Чарльз играет со своим младшим внуком, принцем Луи

Маленький принц и его мама пообщались с королевским дедушкой

Принц Чарльз, Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: instagram/middletonmaven

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии, и с момента своих крестин больше на публике не появлялся. Однако в сеть попало редкое фото, сделанное фотографом Крисом Джексоном, которое понравится фанатам королевской семьи.

На нем изображен сам принц Чарльз который приходится малышу дедушкой, и герцогиня Кембриджская, держащая на руках принца Луи. При этом принц Уэльский взял внука за ручки и очень трогательно на него смотрит.

Принц Чарльз, Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: instagram/middletonmaven

Фото было сделано несколько месяцев назад, в сентябре, в садах Clarence House.

Тем временем герцог и герцогиня Кембриджские стали гостями церемонии вручения наград Tusk Conservation Awards, проходившей в Лондоне. Куда Кейт надела длинное бирюзовое платье от бренда Jenny Packham с глубоким декольте и кружевными короткими рукавами.