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Регина Тодоренко дала ценные советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном

Телеведущая улетела в Дубай с грудным ребенком и совмещает работу с отпуском

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном Михаилом. Как призналась телеведущая, в поездке она совмещает работу с отпуском.

После перелета с грудным ребенком Регина Тодоренко решила поделиться опытом со своими подписчиками. На странице в Instagram супруга Влада Топалова дала советы по перелету с малышом, уточнив, что это ее личные ощущения.

  • При взлёте и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтобы появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке. Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо, так он контролировал ощущения. 
  • Переодевать в салоне самолета нельзя, для этого есть специально отведённое место – пеленальный столик в уборной. 
  • Маленькое наблюдение из моих путешествий: при смене давления часто даже у взрослых случается вздутие, поэтому рекомендую сразу дать капельки от газиков. 

Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Фото: instagram.com/reginatodorenko

  • Если хотите, чтобы человечек спал в люльке, предупредите авиакомпанию заблаговременно о том, что нужна кроватка. Если авиакомпания не предоставляет такую услугу, то весь полет будете держать малыша на руках – для этого есть специальный детский ремень безопасности, который крепится к родителю. 
  • ВАЖНО!!! Взять с собой плед и шапочку в самолёт, так как в салоне бывает прохладно (особенно если летите азиатскими авиалиниями – постоянно как в морозилке).
  • Прямо перед взлетом желательно закапать носик. Если перелёт больше 3-4 часов, капать дважды, так как в самолёте очень сухая среда. Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь; если у вас второе, то настоятельно рекомендую пить больше воды, а также давать ребёнку жидкость по требованию. 
  • Сохраняйте спокойствие, и тогда малыш будет спать. 

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Влада Топалова.

Напомним, Кейт Миддлтон призналась, как называет свою дочь Шарлотту в кругу семьи.

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