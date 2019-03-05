Регина Тодоренко дала ценные советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном

Телеведущая улетела в Дубай с грудным ребенком и совмещает работу с отпуском

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном Михаилом. Как призналась телеведущая, в поездке она совмещает работу с отпуском.

После перелета с грудным ребенком Регина Тодоренко решила поделиться опытом со своими подписчиками. На странице в Instagram супруга Влада Топалова дала советы по перелету с малышом, уточнив, что это ее личные ощущения.

При взлёте и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтобы появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке. Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо, так он контролировал ощущения.

Переодевать в салоне самолета нельзя, для этого есть специально отведённое место – пеленальный столик в уборной.

Маленькое наблюдение из моих путешествий: при смене давления часто даже у взрослых случается вздутие, поэтому рекомендую сразу дать капельки от газиков.

Регина Тодоренко с сыном Михаилом Фото: instagram.com/reginatodorenko

Если хотите, чтобы человечек спал в люльке, предупредите авиакомпанию заблаговременно о том, что нужна кроватка. Если авиакомпания не предоставляет такую услугу, то весь полет будете держать малыша на руках – для этого есть специальный детский ремень безопасности, который крепится к родителю.

ВАЖНО!!! Взять с собой плед и шапочку в самолёт, так как в салоне бывает прохладно (особенно если летите азиатскими авиалиниями – постоянно как в морозилке).

Прямо перед взлетом желательно закапать носик. Если перелёт больше 3-4 часов, капать дважды, так как в самолёте очень сухая среда. Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь; если у вас второе, то настоятельно рекомендую пить больше воды, а также давать ребёнку жидкость по требованию.

Сохраняйте спокойствие, и тогда малыш будет спать.

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