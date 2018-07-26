Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Российский певец сделал телеведущей предложение руки и сердца

Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова. Фото: instagram/reginatodorenko

Официально о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова стало известно всего несколько дней назад – популярная телеведущая подтвердила отношения с российским певцом на своей странице в Instagram. Тогда она написала, что счастлива быть с мужчиной, который поддерживает ее во всех сумасшедших начинаниях, и то, что "под ногами земля становится крепче".

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

И вот звезда ошеломила поклонников громкой новостью – она выходит замуж! Роман Регины и Влада получил продолжение в виде помолвки. Влад Топалов сделал предложение руки и сердца телеведущей в одном из самых романтичных мест – на берегу моря в Сен-Тропе.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Отметим, что Регина и Влад познакомились летом 2017 года во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард". Позже в СМИ начали появляться слухи о том, что между коллегами по сцене завязался роман: их вместе видели в заведениях, и в сеть попали фото, на которых Регина нежно целовала в щеку Влада.

С тех пор слухи о романе знаменитостей только подогревались. Одним из первых совместных фото, которые Регина опубликовала в своем Instagram, был снимок с зимнего Байкала, где Тодоренко с Топаловым отдыхали. Тогда ведущая написала: "Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность, мы с @vladtopalovofficial создаём кое-что более интересное".

Далее Регина опубликовала фото с Владом уже немного позже: с российским артистом она отправилась праздновать свой день рождения в Лондон. Тогда один из снимков телеведущая иронично подписала так: "Сфоткалась с фанатом". В свою очередь, фото с Региной на своей странице в Instagram Влад подписал не менее забавно: "С любимой...... ведущей))))) сфоткался с кумиром". Отметим, что в столице Великобритании пара гуляла по городу, а также посетила концерты Эда Ширана, Бейонсе и Джей Зи.

Долгое время на странице известной телеведущей появлялись совместные фото с Топаловым, но официально подтверждать отношения Регина не спешила, подписывая фото фразами вроде "мой друг", "фанат" и так далее. Теперь же все стало ясно.

Также сейчас в СМИ распространяется информация о том, что телеведущая беременна от российского исполнителя. Пока Регина это скрывает, но зоркие журналисты и поклонники заметили, что звезда публикует фото в Instagram только до пояса, выбирает свободные наряды для выхода в свет, а также видно, что грудь ведущей заметно стала больше.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

Теперь в сети бурно обсуждается видео, на котором четко можно увидеть округлившийся животик ведущей. Оно появилось после того, как Регина Тодоренко пришла на вечеринку журнала Glamour по случаю старта голосования премии "Женщина года". На мероприятии она появилась вместе с Топаловым. Пара мило улыбалась фотографам и выглядела очень счастливыми.

Публикация от SUPER (@super.ru) 19 Июл 2018 в 10:23 PDT

Напомним, в марте прошлого года Влад Топалов развелся с Ксенией Данилиной, дочерью российского бизнесмена Павла Данилина, с которой они жили вместе около двух лет. В одном из интервью певец признался, что причиной развода стала их с Ксенией неопытность в семейной жизни.

Как думаете, какой будет свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова?

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, что делает в каждом путешествии. Ранее телеведущая рассказала, где ей хорошо живется. Звезда также удивила поклонников эпатажным образом в розовой шубе и колготках в сеточку.