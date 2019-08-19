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Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают семейного психолога: причина

Оказалось, что у Влада Топалова очень сложный характер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28

Регина Тодоренко с мужем ходят к семейному психологу. Телеведущая впервые рассказала о жизни после рождения сына и конфликтах с Владом Топаловым. На днях съемочная группа "Зіркового шляху" по приглашению самой звезды посетила ее дом в Одессе.

В откровенном интервью телепутешественница и певица рассказала не только о предложении руки и сердца Влада Топалова, беременности и свадьбе, но и поделилась секретом – звезда не сменила фамилию.

Также Тодоренко шокировала откровенным признанием, что в молодой семье не все гладко. И даже озвучила причины, по которым они с мужем посещают семейного психолога – оказывается, из-за сложного характера Топалова.

Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"Он иногда, бывает, как скажет, и отрежет. И бывает может так грубо обидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – "Союз непохожих" по Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее", – признается Регина Тодоренко.

Эксклюзивный репортаж из Одессы смотрите уже 12 сентября в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко откровенно рассказала о сложностях подготовки к свадьбе.

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