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Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на свадьбу впечатляющую сумму

Звездная пара сыграла свадьбу в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звездные супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили свадьбу в Италии 3 июля. На торжество пара пригласила близких друзей и родственников. Для гостей Регина Тодоренко и Влад Топалов сняли роскошную виллу Astor, которая стала главной локацией торжества. По информации "СтарХита", стоимость аренды составила 1,8 млн гривен. 

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В оформлении молодожены сделали ставку на натуральность и лаконичность. Локация была задекорирована живыми цветами, превалировали светлые оттенки. К слову, потрясающая природа Италии во многом поспособствовала стилизации свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Цена свадебного платья Регины Тодоренко, которое было на ней во время официальной части мероприятия, – 300 тыс. грн. Пышный белый наряд с глубоким вырезом телеведущая заказала в одном из московских модных домов.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Таким образом, если учесть стоимость аренды виллы и свадебного платья, Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили не менее 2,1 млн гривен.

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой.

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