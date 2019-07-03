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Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в Италии: первое фото со свадьбы

В сети появился первый снимок счастливых супругов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:24
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Сегодня, 3 июля, в Италии свою пышную свадьбу отмечают известные артисты Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые еще в октябре прошлого года узаконили свои отношения. Регина уже успела поделиться переживаниями о предстоящей свадьбе, а также показать фото своего особенного утра невесты. Теперь настало время кульминационного момента – в интернете появилось первое свадебное фото, на котором влюбленные позируют вместе.

Все подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите в нашем сюжете:

Как ранее рассказывала Регина Тодоренко, она тщательно выбирала свадебный наряд и поклонники с нетерпением ждали, в каком же образе невеста предстанет в этот особенный день. Украинская певица выглядела элегантно – без фаты на голове, но с длинным шлейфом, который являлся продолжением прозрачных рукавов. С помощью фасона-рыбки артистка выгодно подчеркнула свою фигуру и выглядела потрясающе. 

Свадебное фото Регины Тодоренко и Влада Топалова
Свадебное фото Регины Тодоренко и Влада Топалова
Фото: Instagram.com

А жених – Влад Топалов – решил гармонично выглядеть на фоне жены и надел белый смокинг. К слову, за день до свадьбы певец прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи. Видимо, все проблемы с утерянным чемоданом разрешились! Супруги позировали на итальянском балкончике с видом на море и влюбленно смотрели друг другу в глаза. 

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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