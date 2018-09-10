Регина Тодоренко надела обтягивающее мини-платье, показав округлившийся живот
Телеведущая перестала скрывать тот факт, что она ждет ребенка
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно показала любимые асаны йоги, открыто продемонстрировала заметно округлившийся живот. Новое фото звезда разместила на своей странице в Instagram. Ведущая надела короткое обтягивающее платье, которое хорошо подчеркнуло новые формы Регины.
В подписи к фото Тодоренко спросила у подписчиков, какие марки авто они предпочитают, потому что ей "в скором времени понадобиться удобная большая машина".
"Вскоре мне понадобится удобная большая машина. Грузовик брать не хочется, с парковкой сложно, фуры – дорого", – в шутку написала Регина.
Напомним, Регина Тодоренко недавно впервые заговорила о своей беременности. Однако, путешественница отметила, что эта тема – очень сакральная, и она старается не обсуждать ее до того, как прекрасное событие не произойдет. "Зачем об этом много болтать, "пока еще это все не совершилось", – сказала она. В тоже время знаменитость призналась, что кайфует от тех изменений, которые сейчас с ней происходят.
Также отметим, что ранее телеведущая долгое время не подтверждала слухи о том, что она находится в положении, но и не опровергала, а лишь все время подогревала их.