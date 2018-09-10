Регина Тодоренко надела обтягивающее мини-платье, показав округлившийся живот

Телеведущая перестала скрывать тот факт, что она ждет ребенка

Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно показала любимые асаны йоги, открыто продемонстрировала заметно округлившийся живот. Новое фото звезда разместила на своей странице в Instagram. Ведущая надела короткое обтягивающее платье, которое хорошо подчеркнуло новые формы Регины.

В подписи к фото Тодоренко спросила у подписчиков, какие марки авто они предпочитают, потому что ей "в скором времени понадобиться удобная большая машина".

"Вскоре мне понадобится удобная большая машина. Грузовик брать не хочется, с парковкой сложно, фуры – дорого", – в шутку написала Регина.

Регина Тодоренко Фото:Instagram/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко недавно впервые заговорила о своей беременности. Однако, путешественница отметила, что эта тема – очень сакральная, и она старается не обсуждать ее до того, как прекрасное событие не произойдет. "Зачем об этом много болтать, "пока еще это все не совершилось", – сказала она. В тоже время знаменитость призналась, что кайфует от тех изменений, которые сейчас с ней происходят.

Также отметим, что ранее телеведущая долгое время не подтверждала слухи о том, что она находится в положении, но и не опровергала, а лишь все время подогревала их.