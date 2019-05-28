Регина Тодоренко напугала поклонников внешним видом

Певица и телеведущая опубликовала снимок, из-за которого поклонники обеспокоены ее состоянием здоровья

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно пожаловалась на свою фигуру, опубликовала весьма странное фото, которым напугала поклонников.

Смотрите видео, как супруг Регины Тодоренко Влад Топалов устал от своего сына:

На этой фотографии Регина Тодоренко позирует в стильном луке – на ней цветастая светлая юбка и розовая блузка, поверх которой она накинула длинный сливовый пиджак. Телеведущая сидит на диване в окружении игрушек, похоже, это фото было сделано на съемках нового выпуска программы "Регина +1".

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведущая, как успели заметить фанаты, имеет очень уставший вид. Поклонники принялись активно обсуждать новое фото на странице Регины.

Напомним, Регина Тодоренко тщательно скрывала первые месяцы беременности, а после того, как малыш родился на свет, она взяла перерыв, решив отдохнуть от соцсетей и работы, чтобы побыть с ребенком. Она с супругом также не хотели и показывать малыша публике, но случайно певица показала сына в своем микроблоге.

Также звезда "Орла и Решки" поделилась фотографией своего мужа Влада Топалова на прогулке с их общим сыном. В описании к публикации Тодоренко очень необычно призналась избраннику в любви.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram