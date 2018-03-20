Регина Тодоренко не прошла кастинг в кино из-за татуировок

Певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками на странице в Instagram историей из жизни. Однажды Регине отказали в роли в фильме из-за татуировок.

"Я люблю свои нательные рисунки, но часто люди говорят, что это плохо и не стоит вообще портить свое тело...в юношестве я об этом не задумывалась, но как-то раз столкнулась с интересной ситуацией: кастинг в кино, нужна актриса (милая, смешная, с чувством юмора, отличница, такая себе золушка). Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду, что страшно так, будто я повисла над пропастью. Читаю текст своей героини, мило болтаю с продюсерами и кастинг-директорами. Все складывается, я их заинтересовала. YES. Меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съемок. Я с радостью киваю головой как собака-игрушка на торпеде автомобиля. Выходя из кабинета, меня спрашивают: "Регин, а у вас есть татуировки?" Я с гордостью отвечаю: "Да, конечно". Продюсер: "Ой, как жаль...нам нужна девушка с чистым телом". "Можно ведь затонировать", – с последней надеждой говорю я. "Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашиваться ваши татуировки". Вот моя карьера в кино могла закончиться не начавшись...Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату похожая на меня. В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперед", – призналась звезда.

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

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