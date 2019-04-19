Регина Тодоренко нечаянно показала лицо сына на фото в сети

Ведущая почти сразу удалила фото, но его удалось сохранить

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко тщательно скрывала первые месяцы беременности, а после того, как малыш родился на свет она взяла перерыв, решив отдохнуть от соцсетей и работы и побыть с ребенком. Многие поклонники Регины ждали, когда же станет известно имя малыша. А когда все узнали, что Регина и ее супруг, российский певец Влад Топалов назвали сына Михалом, поклонники стали ждать того момента, когда Регина покажет его лицо.

Как и многие другие люди, Регина не поклонница выставлять слишком личные фото с ребенком в соцсети и, по всей видимости, ждет момент, когда сынок подрастет – тогда уже можно будет показать его публике. Однако, активно ведя Instagram-страничку, Тодоренко допустила небольшую оплошность, случайно "засветив" лицо маленького Миши в Instagram-сторис. Как сообщает Телеграм-канал "Только никому...", ведуща почти сразу же удалила фото, но некоторым подписчикам Регины удалось сохранить снимок.

Напомним, Регину Тодоренко раскритиковали за выбор имени для сына.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как, будучи беременной, попала в больницу.

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