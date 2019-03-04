Регина Тодоренко опять отдыхает без Влада Топалова

Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial, instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын Михаил. Влад Топалов регулярно публикует милые фото и видео с ребенком.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что отметила День святого Валентина без мужа, а теперь стало известно, что телеведущая отдыхает с ребенком в Дубае, а Влад Топалов остался дома.

Регина Тодоренко отдыхает в Дубае Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад Топалов на своей странице в Instagram подтвердил, что супруга полетела в Дубай с сыном без него.

"Утром видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся. Ваши слова поддержки меня приободрили".

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial) on Mar 2, 2019 at 12:45am PST

Ранее мы писали, что Влад Топалов показал жену и маленького сына на фото в постели.

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