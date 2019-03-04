Регина Тодоренко опять отдыхает без Влада Топалова
Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын Михаил. Влад Топалов регулярно публикует милые фото и видео с ребенком.
Недавно Регина Тодоренко призналась, что отметила День святого Валентина без мужа, а теперь стало известно, что телеведущая отдыхает с ребенком в Дубае, а Влад Топалов остался дома.
Влад Топалов на своей странице в Instagram подтвердил, что супруга полетела в Дубай с сыном без него.
"Утром видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся. Ваши слова поддержки меня приободрили".
INSTAGRAM (@vladtopalovofficial) on
Ранее мы писали, что Влад Топалов показал жену и маленького сына на фото в постели.
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