Регина Тодоренко перепела хит Натальи Могилевской: видео

Телеведущая и певица представила кавер на песню "Місяць"

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно рассказала о сложностях жизни с мужем, представила кавер на хит Натальи Могилевской – "Місяць". Видео на своей странице в Instagram поделилась Могилевская и отметила, что гордится Тодоренко.

На видео видно, что пение Регины музыкально сопровождает ее супруг Влад Топалов. Сама же Тодоренко накануне поделилась с журналистами телеканала Украина", почему именно этот украиноязычный хит цепляет ее больше всего:

"Мы недавно с Владиславом Михайловичем записали кавер на песню Наташи Могилевской "Місяць". Я эту песню часто пою нашему сыну, как колыбельную, и мы вообще очень любим эту песню, всякие кавера, интерпретации на песни", – комментириует Регина.

INSTAGRAM

А на странице в Instagram телеведущая призналась, что песня "Місяць" имеет для нее особое значение.

"Для меня песня Натальи Могилевской "Місяць" имеет особое значение. Когда я второй раз пришла на кастинг "Фабрики Звезд", именно Наталья Могилевская рассмотрела во мне – маленькой, смешной и кудрявой девчонке, будущего артиста. И я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня и дала мне этот шанс. И теперь ее песню "Місяць" я пою своему маленькому сыну как колыбельную, под которую он каждый вечер засыпает", – написала Регина.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына.

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