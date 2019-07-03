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Регина Тодоренко поделилась переживаниями о свадьбе с Топаловым

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоится сегодня, 3 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сегодня, 3 июля, в Италии состоится свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Пара оформила отношения официально еще в октябре 2018-го, а теперь пришло время отметить это событие. На торжество звездные супруги пригласили близких друзей и родственников.

Сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба – узнайте в сюжете:

Накануне важного дня Регина Тодоренко поделилась с подписчиками переживаниями по поводу свадьбы. Как и любая невеста, телеведущая мечтает, чтобы все прошло хорошо.

"Нервное напряжение на максимум перед самым важным днём в этом году! Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)", – написала Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Отметим, за день до свадьбы жених прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи.

К слову, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила, которого телеведущая родила в декабре 2018-го.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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