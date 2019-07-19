Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике: фото

Звезда после свадьбы делится новыми фото с отдыха

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая 3 июля отпраздновала в Италии свадьбу с Владом Топаловым, продолжает делится яркими фото с отдыха. Супружеская пара после пышного торжества решила продлить свой отдых в на грецком острове Крит.

Свадебное платье Регины Тодоренко шили почти месяц. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала новое фото в купальнике кораллового оттенка, на котором звезда позирует на фоне лазурного моря. По словам певицы, из отпуска она привезла не только хорошее настроение, но и лишние килограммы. Несмотря на это, фанатов восхитила подтянутая фигура красотки.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую мусаку... Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", – призналась Регина.

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на свадьбу впечатляющую сумму. Также недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первые официальные свадебные фото.

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