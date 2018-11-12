Регина Тодоренко показала отличную растяжку на девятом месяце беременности

Певица села на шпагат за считанные дни до родов

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая вскоре должна родить мальчика, всю беременность вела активный образ жизни и сейчас пропадает в спортзале.

Звезда показала в Instagram отличную растяжку, сев при этом на шпагат. Отметим, что артистка находится на последнем месяце беременности и до родов остались практически считанные дни. Поклонники оценили физическую подготовку кумира.

Под своей публикацией она призналась, что два года назад на вопрос, что бы она выбрала семью или работу, ее выбор упал бы на второй вариант. Причем звезде подходит режим 24/7, ведь она считает себя "суперженщиной", готовой трудиться сутками напролет, а также умеющей быть в двух городах сразу.

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Тодоренко попросила подписчиков поделиться с ней формулой, благодаря которой им удается уделять достаточное внимание работе, семье и конечно же себе любимой.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Напомним, недавно Регина Тодоренко отпраздновала свой девичник с подругами, среди которых были ведущие "Орла и Решки" Алина Астровская и Мария Ивакова, а также ее бывшие коллеги по группе Real O – Лина Мицуки и Елена Виноградова. Об этом Регина сообщила в Instagram, опубликовав потрясающие снимки с девичьей фотосессии.