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Регина Тодоренко показала стройные ножки

Телеведущая в белоснежном халате позирует у бассейна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая показала фигуру после родов, показала фото из солнечного Дубае, а также заинтриговала вопросом о популярном российском певце и представителе от России на конкурсе "Евровидение 2019" Сергее Лазареве. 

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

На снимке девушка сидит на краю бассейна в белоснежном халате и полотенце на голове, обнажив ножки. Она поделилась с поклонниками новостью о том, что новый выпуск шоу "Пятница с Региной" попал в тренды YouTube.

"Пока я в восторге от того, что "Пятница с Региной" в трендах YouTube на первом месте, хочу попросить вас поучаствовать в следующем интервью! В комментах пишите, какой бы вопрос вы задали Сергею Лазареву?" – написала Тодоренко.

Подписчики тут же выполнили просьбу ведущей. Они стали публиковать свои вопросы для артиста, а также одарили Регину комплиментами.

Напомним, ранее Регина Тодоренко дала ценные советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном. Отметим, что после родов телеведущая чаще всего появляется на публике в oversize-нарядах, однако на днях Регина Тодоренко показала фигуру после родов в купальнике. 

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Источник: Сегодня
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