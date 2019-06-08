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Регина Тодоренко призналась, что хочет еще одного ребенка

Ведущая и певица заявила, что не против родить снова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая рассекретила подробности предстоящей свадьбы с Владом Топаловым, призналась, планирует ли завести второго ребенка. По словам экс-звезды "Орла и Решки", она не против снова выносить еще одного ребенка, и вообще, хотела бы очень большую семью.

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"Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много", – поделилась Регина в интервью.

Тодоренко также рассказала, как готовилась стать мамой. "Я была готова. Более того, считаю, что можно и нужно готовиться к материнству. Я прочитала тонну литературы по воспитанию детей, пообщалась с психологами, проконсультировалась по детскому сну, заказала доставку еды на месяц вперед, морально настроилась", – добавила молодая мама.

Регина отметила, что не может обойтись без помощи своей мамы, которая присматривает за сыном Тодоренко и Топалова. "Только бы мама от меня не отказалась. Если женщина родила и хочет сразу продолжать работать, без помощников никак не обойтись. Это факт. Хорошо, что есть моя мама, которая очень сильно нам помогает", – хвастается артистка.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов приревновал Регину Тодоренко из-за фото в Instagram.

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