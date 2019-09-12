Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Телеведущая и певица приоткрыла занавес личной жизни

Телеведущая Регина Тодоренко, которую заметили в объятиях знаменитого актера, дала откровенное интервью в программе "Зірковий шлях". Так, звезда пригласила съемочную группу к себе домой – в Одессу. В ходе беседы Регина Тодоренко впервые рассказала о крестинах сына Михаила, выборе имени для него, а также о супружеской жизни с Владом Топаловым.

Звезда призналась, что они с мужем рассматривали имя Платон, однако неожиданно передумали

"У нас был десяток каких-то странных имен, не странных, обычных может для кого-то. Платоны были. Слава богу, когда все остальные дети кричали в роддоме, он хорошо спал и давал нам отдохнуть. Я говорю: посмотри, он прям очень похож на медведя. Но медведь – он Миша, Миша, Майкл, Мишель, любые могут быть интерпретации", – делится Регина.

Регина Тодоренко с сыном Михаилом Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая также рассказала, что во время беременности они с мужем посещали курсы. Более того, когда начались схватки, контролировал ситуацию именно Топалов.

"Когда у меня были предпосылки к родам, он сказал: "Ничего-ничего, еще спим, помнишь, как нам акушерка объяснила?". Я такая: "Да-да, спим, хорошо". Мы поспали, нормально все прошло, утром встали, он засекал времечко, когда у меня схватки, ага, говорит: "Что-нибудь хочешь, тебе вкусное что-нибудь привести?". Я такая: "Да пока нет, но потом в роддом закажем спагетти". То есть, у нас все происходило все очень спокойно, потому что я знала, что на него можно опереться", – вспоминает телеведущая.

Однако безоблачной семейной жизни не бывает, и Регина Тодоренко признается, что частенько конфликтует с мужем.

"И каждый раз, когда вспыхивают какие-то страсти, он говорит: "Ну мы же все равно помиримся потом, смысл сейчас ругаться? Давай поговорим нормально. Мы можем развестись, но зачем? Чтобы потом все равно сойтись? И я понимаю, ну да, да, нет в этом смысла, все, мы уже вместе, значит нужно как-то притираться друг к другу, нужно обтачивать острые углы и становиться одним целым", – говорит звезда.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, Регина Тодоренко заявила, что крестины их с Владом Топаловым сына уже состоялись. Крестной мамой Михаила стала двоюродная сестра телеведущей.

"Ой, ну я не знаю, это такое священное, священное такое таинство, мы никому не рассказываем. У нас очень близкие наши родственники, товарищи стали крестными, в том числе и моя сестра", – призналась Регина.

К слову, недавно состоялись крестины сына Сергея и Снежаны Бабкиных – Елисея.

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