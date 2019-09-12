Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Телеведущая и певица приоткрыла занавес личной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16

Телеведущая Регина Тодоренко, которую заметили в объятиях знаменитого актера, дала откровенное интервью в программе "Зірковий шлях". Так, звезда пригласила съемочную группу к себе домой – в Одессу. В ходе беседы Регина Тодоренко впервые рассказала о крестинах сына Михаила, выборе имени для него, а также о супружеской жизни с Владом Топаловым.

Звезда призналась, что они с мужем рассматривали имя Платон, однако неожиданно передумали

"У нас был десяток каких-то странных имен, не странных, обычных может для кого-то. Платоны были. Слава богу, когда все остальные дети кричали в роддоме, он хорошо спал и давал нам отдохнуть. Я говорю: посмотри, он прям очень похож на медведя. Но медведь – он Миша, Миша, Майкл, Мишель, любые могут быть интерпретации", – делится Регина.

Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая также рассказала, что во время беременности они с мужем посещали курсы. Более того, когда начались схватки, контролировал ситуацию именно Топалов.

"Когда у меня были предпосылки к родам, он сказал: "Ничего-ничего, еще спим, помнишь, как нам акушерка объяснила?". Я такая: "Да-да, спим, хорошо". Мы поспали, нормально все прошло, утром встали, он засекал времечко, когда у меня схватки, ага, говорит: "Что-нибудь хочешь, тебе вкусное что-нибудь привести?". Я такая: "Да пока нет, но потом в роддом закажем спагетти". То есть, у нас все происходило все очень спокойно, потому что я знала, что на него можно опереться", – вспоминает телеведущая.

Читайте также:
Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают семейного психолога: причина

Однако безоблачной семейной жизни не бывает, и Регина Тодоренко признается, что частенько конфликтует с мужем. 

"И каждый раз, когда вспыхивают какие-то страсти, он говорит: "Ну мы же все равно помиримся потом, смысл сейчас ругаться? Давай поговорим нормально. Мы можем развестись, но зачем? Чтобы потом все равно сойтись? И я понимаю, ну да, да, нет в этом смысла, все, мы уже вместе, значит нужно как-то притираться друг к другу, нужно обтачивать острые углы и становиться одним целым", – говорит звезда. 

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, Регина Тодоренко заявила, что крестины их с Владом Топаловым сына уже состоялись. Крестной мамой Михаила стала двоюродная сестра телеведущей.

"Ой, ну я не знаю, это такое священное, священное такое таинство, мы никому не рассказываем. У нас очень близкие наши родственники, товарищи стали крестными, в том числе и моя сестра", – призналась Регина.

К слову, недавно состоялись крестины сына Сергея и Снежаны Бабкиных – Елисея.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Санта Димопулос на 10-м месяце беременности обратилась за советом к подписчицам "Спасибо за детей": Оля Полякова посвятила мужу трогательный пост в честь годовщины Актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении
Влад Топалов Регина Тодоренко дети звезд супруги звезд
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Вчера, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Техно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

Вчера, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

10 сентябряFun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

10 сентябряFood

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

Новости партнеров

Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок
Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться
Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Как помочь организму при резкой перемене погоды
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Интересные варианты украсить горшок для вазона
Интересные варианты украсить горшок для вазона