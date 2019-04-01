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Регина Тодоренко рассказала, когда они с Владом Топаловым сыграют свадьбу

Регина призналась, на какой месяц запланировано торжество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко рассекретила, когда же они с ее супругом Владом Топаловым отметят официальное оформление отношений. В декабре 2018 года пара расписалась в ЗАГСе и не устраивала пышного торжества. С новоиспеченными супругами рядом были только самые близкие и родные. После этого Регина и Влад стали счастливыми родителями сына Михаила, и им уже было не до торжеств.

Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

О том, когда пара решила устроить праздник по поводу своего бракосочетания, Регина рассказала в рамках собственного шоу "Пятница с Региной": "Я выходила замуж, когда была беременна, и все писали: "А, понятно, она вышла замуж, потому что залетела". Блин, камон, друзья! Мы ведь до этого жили какое-то время в гражданском браке, мы уже знали, чего хотим. И наверняка знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба – да какая разница? Да она будет вообще в мае!", – эмоционально высказалась Регина.

Напомним, известный российский певец Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram новым снимком с прогулки с сыном Михаилом. Ко всему, новоиспеченный отец признался фанатам, что быть отцом – это кайф, а ощущения, когда твоя кровинка засыпает на руках, сложно передать словами.

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Источник: Сегодня
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