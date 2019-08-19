Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Регина Тодоренко рассказала о первой брачной ночи с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12

Телеведущая Регина Тодоренко на днях дала эксклюзивное интервью в программе "Зірковий шлях". Съемочная группа посетила ее дом в Одессе по приглашению самой звезды.

В ходе разговора Регина Тодоренко призналась, что они с мужем посещают семейного психолога. Оказалось, что у Влада Топалова очень сложный характер.

Кроме того, телеведущая вспомнила пышную свадьбу в Италии. Регина Тодоренко рассказала об их с Владом Топаловым первой брачной ночи. 

"Первая брачная ночь – она была типичной для людей, которые уже давно живут вместе. Да (показывает, как сладко они спали)!", – призналась Регина Тодоренко.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Фото: instagram.com/reginatodorenko

А вот мать звезды во время интервью рассказала об отношениях со своим зятем, который, как известно, некогда употреблял наркотики.

"Я знала, что он уже давно завязал. Что давно лечился, вылечился, как говорится. Я поверила в общем-то в него", – говорит Ирина.

Эксклюзивный репортаж из Одессы смотрите уже 12 сентября в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также писали, что Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях с мужем Армин ван Бюрен рассказал о своей жене и детях "Я ужасно неблагодарный человек": Топалов высказался о своих переживаниях "Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии
Влад Топалов Регина Тодоренко Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова супруги звезд
Реклама

Новости партнеров

На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей

Популярные статьи

Сегодня, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Сегодня, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Сегодня, 06:34Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:31Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 17:11Шоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Вчера, 11:01Психология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 09:05Техно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

17 августаТехно

Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

17 августаFun

17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

16 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

16 августаFun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно