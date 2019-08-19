Регина Тодоренко рассказала о первой брачной ночи с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии

Телеведущая Регина Тодоренко на днях дала эксклюзивное интервью в программе "Зірковий шлях". Съемочная группа посетила ее дом в Одессе по приглашению самой звезды.

В ходе разговора Регина Тодоренко призналась, что они с мужем посещают семейного психолога. Оказалось, что у Влада Топалова очень сложный характер.

Кроме того, телеведущая вспомнила пышную свадьбу в Италии. Регина Тодоренко рассказала об их с Владом Топаловым первой брачной ночи.

"Первая брачная ночь – она была типичной для людей, которые уже давно живут вместе. Да (показывает, как сладко они спали)!", – призналась Регина Тодоренко.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

А вот мать звезды во время интервью рассказала об отношениях со своим зятем, который, как известно, некогда употреблял наркотики.

"Я знала, что он уже давно завязал. Что давно лечился, вылечился, как говорится. Я поверила в общем-то в него", – говорит Ирина.

Эксклюзивный репортаж из Одессы смотрите уже 12 сентября в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также писали, что Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко.

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