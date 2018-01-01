Регина Тодоренко рассказала о самом постыдном поступке

В одном из отелей телеведущая украла картину

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко призналась, что ей до сих пор стыдно за один проступок, совершенный в юности. Путешествуя, она остановилась в одном из отелей.

В гостиничном номере ей приглянулась репродукция картины, висящая на стене. Регина не удержалась перед соблазном и прихватила полотно с собой.

— Это была репродукция полотна то ли Моне, то ли Дали. Речь здесь не о том, что я путаю этих двух абсолютно разных художников, а о том, что дело было около 12 лет назад.

Я помню свои ощущения, помню, что эта картина мне очень понравилась, настолько, что я не смогла уехать домой без нее. А вот чем и даже что было на ней изображено — не помню. К слову, не помню даже, где она сейчас находится.

Но стыдно до сих пор! Да, я ее украла! Но будем откровенными: все воруют какие-то мелочи из гостиниц. Нам владельцы отелей постоянно жалуются, что после того, как гости покидают номера, они часто не досчитываются тапочек, махровых халатов, полотенец и многого другого, — вспоминает телеведущая

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