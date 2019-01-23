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Регина Тодоренко рассказала о сложностях: "Пойду к психологу разбираться "

Ведущая поделилась с подписчиками своими переживаниями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая Регина Тодоренко, которая не так давно впервые стала мамой, опубликовала на своей странице в Instagram откровенный пост. Если все привыкли видеть Регину позитивной, яркой и жизнерадостной, то сама ведущая дала понять, что она такой же обычный человек, как и все – со своими хлопотами, проблемами и переживаниями.

Тодоренко не уточнила, что именно случилось, но заставила поклонников поволноваться, написав следующее сообщение:

"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда СЕБЯ". Да, да, а в дополнении с собой все свои задачи, проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то не согласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной", – пишет Регина.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Часто слышу фразу: "отплати той же монетой", но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо???? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться (со стороны, непредвзятым взглядом наверняка виднее) А вы как относитесь к психологам?", – поинтересовалась ведущая.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как, будучи беременной, попала в больницу.

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Источник: Сегодня
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