Регина Тодоренко решила кардинально сменить имидж

Регина призналась, что когда надевает полосатую одежду, начинает скучать по Одессе и её тельняшкам

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый снимок в красочном наряде.

На прикрепленной к посту фотографии девушка демонстрирует образ из белой кофты в черную вертикальную полоску, обтягивающей юбки и накинутой поверх одеяния короткой куртки лимонного цвета.

Дополнительное разнообразие и контраст вносит в кадр розово-голубой фон.

В самом посту Регина призналась, что когда надевает полосатую одежду, начинает скучать по Одессе и её тельняшкам, морем, солнцем, театрам и тусовками.

Напомним, ранее Регина прокомментировала слухи о своей беременности.

Пару недель назад в СМИ появились слухи о романе певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. А недавно Регина и Влад отправились в путешествие на озеро Байкал, где экс-ведущая "Орла и Решки" планирует записать новый выпуск своего влога. Теперь же журналисты приписывают Тодоренко беременность. Звезда решила расставить все точки над "і".

"Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность, мы с Владом Топаловым создаем кое-что более интересное. Как думаете, что это будет? Приезжайте отдыхать на Байкал, тут красиво", – написала Регина на странице в Instagram.

Также сообщалось, что телеведущая угодила в больницу с инфекционным заболеванием.

О том, как отдыхают наши звезды шоу-бизнеса, смотрите на видео ниже:



