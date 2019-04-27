Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Регина Тодоренко шокировала сеть фотографией "страшного" Влада Топалова

Ведущая Регина Тодоренко оригинально призналась в любви своему мужу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая нечаянно показала лицо сына на фото в сети, часто публикует семейные снимки в своем Instagram. Однако сегодняшнее фото Регины вызвало бурную реакцию среди ее фолловеров и поклонников. Далее в материале рассказываем, почему.

Сегодня звезда "Орла и Решки" поделилась фотографией своего мужа Влада Топалова на прогулке с их общим сыном. В описании к публикации Тодоренко очень необычно призналась избраннику в любви. "Ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу.....щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный", – написала Регина.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Некоторые из поклонников пары были шокированы таким признанием певицы, но большинство пользователей оценили чувство юмора молодой мамы и оставили в комментариях десятки комплиментов в адрес Влада. "Зачем так грубо с мужем", "Представляю, если б Топалов так написал на всю страну))) Регина, у тебя грудь после родов обвисла, растяжки и целлюлит, но я тебя люблю", "Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом", "Подтянутый ,стройный,интеллигентный!", – пишут фанаты.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов появились на красной дорожке в Москве. Они позировали вместе в идеальном total black look. Мы также писали о том, что Регина Тодоренко рассекретила, когда они с Владом Топаловым отметят официальное оформление отношений, и какой будет их свадьба.

О том, как сэкономить на организации свадьбы, смотрите в ролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Total black look на двоих: стильный выход в свет Регины Тодоренко с мужем Экс-ведущую «Орла и решки» раскритиковали за выбор имени для сына Влад Топалов о своем здоровье: "Я больше не могу лечиться"
Влад Топалов Регина Тодоренко
Реклама

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею
Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Популярные статьи

Сегодня, 16:48Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 13:41Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Сегодня, 07:56Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

Вчера, 20:53Психология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

Вчера, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

25 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

25 апреляFun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Надежда Сысоева снялась топлес
Надежда Сысоева снялась топлес
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Регина Тодоренко призналась, что забыла о супружеском долге
Регина Тодоренко призналась, что забыла о супружеском долге
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому