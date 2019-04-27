Регина Тодоренко шокировала сеть фотографией "страшного" Влада Топалова

Ведущая Регина Тодоренко оригинально призналась в любви своему мужу

Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая нечаянно показала лицо сына на фото в сети, часто публикует семейные снимки в своем Instagram. Однако сегодняшнее фото Регины вызвало бурную реакцию среди ее фолловеров и поклонников. Далее в материале рассказываем, почему.

Сегодня звезда "Орла и Решки" поделилась фотографией своего мужа Влада Топалова на прогулке с их общим сыном. В описании к публикации Тодоренко очень необычно призналась избраннику в любви. "Ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу.....щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный", – написала Регина.

Некоторые из поклонников пары были шокированы таким признанием певицы, но большинство пользователей оценили чувство юмора молодой мамы и оставили в комментариях десятки комплиментов в адрес Влада. "Зачем так грубо с мужем", "Представляю, если б Топалов так написал на всю страну))) Регина, у тебя грудь после родов обвисла, растяжки и целлюлит, но я тебя люблю", "Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом", "Подтянутый ,стройный,интеллигентный!", – пишут фанаты.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов появились на красной дорожке в Москве. Они позировали вместе в идеальном total black look. Мы также писали о том, что Регина Тодоренко рассекретила, когда они с Владом Топаловым отметят официальное оформление отношений, и какой будет их свадьба.

О том, как сэкономить на организации свадьбы, смотрите в ролике:

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