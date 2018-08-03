Регина Тодоренко устроила зажигательные танцы на радио
Поклонники снова заподозрили ведущую в беременности
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая, по подозрению многих сейчас находится в интересном положении, станцевала с ведущей на одной из российских радиостанций.
Забавным видео с танцами Регины, в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая радио Алла Довлатова.
"Добрый вечер, друзья! Это танцульки с Региной Тодоренко - самой позитивной девушкой нашего Телевидения", – подписала видео Алла.
В комментариях под видео вновь разгорелись споры по поводу беременности Регины. И хотя пока что, официально, ведущая не подтверждает и не опровергает свое положение, многие утверждают, что округлившийся животик Тодоренко "уже не скрыть никакими нарядами".
Ранее мы писали о том, что Влад Топалов признался в вечной любви Регине Тодоренко. Артист подписал совместную фотографию с Региной цитатой из песни знаменитой певицы Уитни Хьюстон. Отметим, что звездное фото было сделано в Монако, в одном из портов солнечного города. Пара провела там отпуск.
Кроме этого, Регина Тодоренко поделилась интересным фактом о себе. Ведущая призналась. что она обычно делает в путешествиях.