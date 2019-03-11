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Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

Регина Тодоренко отдыхает с ребенком Дубае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:56
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Порой в силу некоторых обстоятельств супруги путешествуют порознь. Так, Регина Тодоренко отправилась работать и отдыхать с маленьким ребенком в Дубай без мужа. Популярная телеведущая в декабре 2018-го родила сына Михаила от Влада Топалова. К слову, недавно Тодоренко поделилась ценными советами по перелету с младенцем.

После родов телеведущая чаще всего появляется на публике в oversize-нарядах, однако на днях Регина Тодоренко показала фигуру после родов в купальнике. 

"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (ПОД ЗОНТИКОМ)! А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", – призналась телеведущая.

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов
Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, Регина Тодоренко поинтересовалась, стоит ли поделиться своим питанием на протяжении трех месяцев после родов. В ответ поклонники написали, что им очень интересно узнать план питания популярной телеведущей. 

Ранее мы писали, что звездный психолог, телеведущая и певица Наталья Холоденко родила второго ребенка и рассекретила имя новорожденной дочери.

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