Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Известная певица поделилась видео новой фотосессии

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярная певица и ведущая Регина Тодоренко, которая рассекретила подробности предстоящей свадьбы с Владом Топаловым удивила своих поклонников неожиданным образом. Для новой фотосессии артистка облачилась в дерзкий образ.

Не пропустите видео о свадьбе Регины Тодоренко:

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео, на котором звезда позирует в необычном и совсем несвойственном ей образе, главным элементом которого стал широкий кожаный ошейник-чокер. В целом новый образ молодой мамы напоминал стиль роковой женщины, которая решилась на отчаянный шаг.

22 Июн 2019 в 9:10 PDT INSTAGRAM (@reginatodorenko)

"Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа. Совсем скоро покажем вам результат", – написала телеведущая под опубликованным видео.

Напомним, что в октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов расписалась, а в декабре у пары родился сын Михаил. Однако на недавно Регина Тодоренко заявила, что выходит замуж. Речь идет о грандиозном празднике, ведь телеведущая решила надеть традиционное свадебное платье.

Также ранее сообщалось о том, что Влад Топалов приревновал Регину Тодоренко из-за фото в Instagram.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram