Регина Тодоренко восхитила поклонников своей растяжкой

Сегодня, 14:34

Ведущая показала, как занимается спортом

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко – обладательница стройной и подтянутой фигуры, в этом девушке помогают и спортивные упражнения. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором демонстрирует отличную растяжку.

"Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным – значит быть свободным во всем: в мыслях , эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего. 
Вчера я выучила 17 новых слов на english; разобралась , как устроен перфоратор , сняла часть блога; с ребятами-авторами придумала заставку своего нового шоу; составила бизнес-план на будущие полгода; поболтала с племянником и приготовила вкуснейший рыбный суп. А что за вчера успели сделать вы?", – подписала фото певица.

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Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина опубликовала фото, на котором она предстала в стильном образе. По ее словам, такой наряд ей напоминает о родном городе – Одессе.

Кроме этого, Регина прокомментировала слухи о своей беременности.

спорт, фигура, растяжка, Регина Тодоренко

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"Сегодня"

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