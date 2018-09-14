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Регина Тодоренко заинтриговала подробностями предстоящей свадьбы с Владом Топаловым

Телеведущая еще думает, где будет рожать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Известная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая перестала скрывать свою беременность, рассказала в комментарии российскому музыкальному телеканалу Ru.tv о том, как они с будущим супругом Владом Топаловым планируют сыграть свадьбу.

Отметим, что в конце июля ведущая сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Их историю любви мы уже ранее рассказывали. Одновременно с этим событием и тем, что Регина стала носить свободные наряды на мероприятиях, а также размещать фото в Instagram только по пояс, поклонники Тодоренко стали подозревать ее в беременности. Но телеведущая долгое время не подтверждала слухи о том, что она находится в положении, но и не опровергала их, а лишь все время подогревала.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото:Instagram/reginatodorenko

Так, говоря о свадьбе, телеведущая призналась, что точной даты пока нет, но с Владом они уже думали о месте проведения торжества.

"Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в таком клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию", – рассказала Регина.

Также известная путешественница прокомментировала предстоящие роды.

"Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не хочется это выставлять на всеобщее обозрение. У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому я пока оставлю этот вопрос", – сказала Тодоренко.

Напомним, ранее беременная Регина Тодоренко показала любимые утренние асаны в йоге

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Источник: "Сегодня"
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