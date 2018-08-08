Регина Тодоренко "засветила" беременный животик

Ведущая опубликовала короткое видео в соцсети, на котором отчетливо видно, что Регина беременна

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известную телеведущую Регину Тодоренко уже давно подозревают в беременности. Пока она не опровергает и не подтверждает эти слухи, но снова и снова подогревает их. Объемная одежда, округлившиеся формы и редкие снимки в полный рост – лишние доказательство того, что ведущая скрывает свое положение.

Так, на коротком ролике, который Регина сегодня, 8 августа, опубликовала в Instagram-сторис, она запечатлена в купальнике. Тодоренко старалась снимать себя по пояс, но случайно "засветила" округлившийся живот.

Регина Тодоренко Фото: скриншот видео instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко станцевала с коллегой на одной из российских радиостанций. Забавное видео с танцами в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая "Русского радио" Алла Довлатова.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов признался в вечной любви Регине Тодоренко. Артист подписал совместную фотографию с Региной цитатой из песни знаменитой певицы Уитни Хьюстон. Отметим, что звездное фото было сделано в Монако.