Премьера

NK выпустила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica

Все треки уже можно послушать онлайн

В пятницу, 18 сентября, NK представила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica, который уже доступен к прослушиванию на всех диджитал-площадках. В студийную работу Каменских вошли 7 треков, где смешались две разные музыкальные культуры: украинская и латиноамериканская.

Ранее мы слышали сингл А huevo, который также вошел в альбом Ecléctica. Остальные песни звучат с фирменными сленговыми фразами Насти на английском и украинском, что стало ее главной фишкой.

Над обложкой для альбома NK работал знаменитый фотограф Freddy Koh, который сотрудничает с мировыми брендами, такими как Playboy, Next Models, L’Officiel.

NK представила альбом Eclectica Фото: пресс-служба

"Я очень рада, что работа над новым альбомом началась задолго до этой ситуации и мы успели поработать с Freddy Koh. Во время очередной поездки по Мексике мы запланировали фотосессию для обложки "Ecléctica". Мне захотелось вернуться к истокам, к зарождению культур и природы, но при этом мы оставили тот огонек, тот пыл, который, как вулкан извергает новые музыкальные эксперименты, под которые хочется двигаться и танцевать до глубокой ночи. Так и получилась фотосессия, которую я называю секси-бохо. И, как мне кажется, этот эксперимент удался", – рассказала NK о своем образе.

Альбом NK — Ecléctica можно послушать онлайн по ссылке.

Напомним, NK — первая из украинских артистов, кто вышел на мировой рынок и покорил своими песнями западных слушателей, ведь ее трек Peligroso попал в известный чарт Billboard, а хит Elefante, где она впервые предстала в своем новом образе соблазнительной Pantera Negra, более 45 недель находился в престижном мировом чарте Shazam Global, и продолжает занимать топовые позиции.

Накануне Тина Кароль выпустила мини-фильм "Найти своих" на песни из нового альбома.

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