Рене Зеллвегер сыграет в новом социальном триллере от Netflix

Новый проект называется "Что/Если"

Рене Зеллвегер. Фото: Getty

Стриминговый сервис Netflix в этом году просто заваливает зрителей громкими премьерами и еще более амбициозными заявлениями. На днях этот гигант объявил о запуске своего предстоящего проекта с участием оскароносной актрисы Рене Зеллвегер.

Новый сериал в жанре социального триллера будет называться "Что/Если" от создателя телесериала "Месть" Майка Келли. Авторы проекта будут исследовать волновой эффект того, что происходит, когда приличные люди делают неприемлемые вещи.

Также отмечается, что в центре каждого сезона будет отдельная моральная история, в которой одно судьбоносное решение может изменить исход всей оставшейся жизни для персонажей.

Пока не сообщается, будет ли сериал антологией, известно только, что Рене Зеллвегер в первом сезоне сыграет героиню по имени Анна. В качестве исполнительных продюсеров проекта выступят Роберт Земекис ("Форрест Гамп", "Назад в будущее") и Джек Рапке ("Экипаж").

Напомним, компания Netflix, чьи сериалы всегда поражали сюжетами, потратит на производство собственного контента к концу текущего 2018 года 12 миллиардов долларов. Это, на минуточку, больше, чем тратит любая другая медиакомпания.