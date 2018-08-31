Рэпер Эминем представил новый десятый альбом

Продюсером альбома выступил Dr. Dre

Эминем. Фото: Getty

Рэп-исполнитель Эминем неожиданно представил свой десятый студийный альбом под названием Kamikaze.

В релиз вошло тринадцать песен, среди которых – саундтрек к фильму "Веном" с Томом Харди, трейлер которого покорил сеть. Продюсером альбома выступил Dr. Dre, а обложка пластинки — отсылка к обложке релиза Licensed to Ill группы Beastie Boys, который вышел в 1986 году.

Напомним, ранее американский рэпер Эминем выпустил клип на песню River, записанную при участии британского музыканта Эда Ширана. River – второй сингл из девятого студийного альбома Эминема Revival. Как клип, так и песня рассказывают о нелегких отношениях между мужчиной и женщиной. В центре сюжета – история женщины, которая вынуждена сделать аборт, потому что этого захотел ее молодой человек.

Отметим, что актриса Софи Тернер побывала на шоу Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden. Как отметил сам ведущий, у них с Тернер есть большая одержимость – это творчество Эминема. Ведущий и актриса пока еще не были вместе в караоке, но, на радость зрителям, Тернер была готова зачитать что-то из репертуара знаменитого рэпера.