Рэпер Серега снова стал студентом: подробности

Артист поступил в Харьковский авиационный институт

Серега Фото: instagram.com/poligrafofficial

Известный белорусский рэпер Серега, который сейчас участвует в шоу "Танці з зірками", поступил на магистратуру в Харьковский авиационный институт на факультет самолетостроения.

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О том, что ряды студентов пополнил артист, сообщается на официальной страничке учебного заведения в Instagram. Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко, – ред.) был запечатлен во время подачи документов.

Скриншот из соцсети

1 сентября артист начнет обучение в Харьковском авиационном институте на магистратуре на заочном отделении. Отметим, что два года назад у Сереги уже были попытки получить высшее образование, а именно – в родном Гомеле в университете имени Франциска Скорини. Но из-за карьеры он так и не смог получить диплом.

Напомним, что Серега участвует в проекте "Танці з зірками" в паре с Аделиной Дели. 25 августа, во время первого эфира, танцевальная пара удивила фристайлом под знаменитую композицию артиста – "Черный бумер". Франциско Гомес посоветовал Сереге поработать над хореографией и отдал паре всего 6 баллов. В сумме Аделина и Серега получили 19 баллов.

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