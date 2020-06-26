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"Решение о разводе мое": Кристина Асмус сделала новое заявление о расставании с Гариком Харламовым

Сегодня, 10:29

Актриса отреагировала на слухи, что ее развод оказался розыгрышем

После заявления Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе, в Сети появилась информация, что якобы российские артисты приняли участие в шоу Comment Out и разыграли подписчиков Instagram. Но оказалось, что это неправда, знаменитости все-таки разводятся после 8 лет брака.

Первым заявление известного телеведущего о розыгрыше прокомментировал звезда Comedy Club Гарик Харламов. С его слов, развод с Кристиной – не розыгрыш и не хайп, и ни в каком шоу они участия не принимали. Харламов также обратился к прессе с просьбой проверять информацию перед публикацией.

Кристина Асмус, Гарик Харламов и их дочь
Кристина Асмус, Гарик Харламов и их дочь
Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина этот резонанс в Сети также мимо обойти не смогла и сделала новое заявление на своей странице в Instagram. Актриса отрицает свое участие в шоу. Более того, она призналась, что решение развестись принимала она. К тому же, кинозвезда отметила, что Анатолий Кучерена, который недавно представился якобы ее адвокатом, в действительности не представляет интересы Кристины.

"В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете – фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается", – заявила Асмус.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно официально развелась еще одна звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Артистка обвинили мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем.

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