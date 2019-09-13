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Решилась! Адель подала документы на развод

Звезда давно уже рассталась с мужем, но официально не была разведена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Еще несколько месяцев назад западные СМИ активно распространяли информацию о разводе популярной британской певицы Адель с ее супругом Саймоном Коннекки. Певица даже заметно похудела и купила роскошный дом за 10 миллионов долларов. Но только сейчас стало известно, что 31-летняя певица официально подала документы на развод.

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

Поклонники Адель до последнего надеялись, что певица помирится с супругом, но этого не произошло. Как сообщает издание People, британская исполнительница все же приняла окончательное и бесповоротное решение покончить со своим прошлым. Отношения с 45-летним супругом у Адель продлились восемь лет, из которых три пара состояла в браке.

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У Адель и Саймона растет общий шестилетний сын Анджело. Для знаменитости этот брак был первым, а вот ее экс-супруг с 2004 по 2008 год был женат на стилисте Клари Фишер.

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в которой рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.  

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Источник: People
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