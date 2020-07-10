Резала и поджигала себя: дочь Майкла Джексона рассказала о попытках суицида

Пэрис Джексон начала наносить себе увечья после смерти отца

22-летняя дочь покойного поп-короля Майкла Джексона Пэрис Джексон, которая призналась в нетрадиционной ориентации, раскрыла шокирующие факты о себе: в прошлом девушка часто наносила себе увечья разными способами и даже пыталась покончить с собой. В этом она призналась в своем новом шоу на Facebook Watch – Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn.

По словам Пэрис, причинять себе вред она начала после смерти своего отца в 2009 году.

"Я тогда еще сильно поправилась, была зависимость от еды. Моя кузина сказала, что я толстая, поэтому я решила, что больше так не могу. У меня началась глубокая депрессия, я стала себя калечить", – поделилась Джексон.

Пэрис Джексон Фото: Getty

Девушка также добавила, что она наносила себе увечья с помощью порезов и поджогов тела.

"Я никогда не думала, что могу умереть от этого, ведь я все контролировала", – объяснила Пэрис.

Джексон объяснила это все необходимостью в получении дозы дофамина – гормона и нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия.

"Дофамин был для меня своеобразным допингом, дарящим приятные эмоции. Когда я наносила себе порезы или делала татуировки, то тоже получала дозу дофамина, отвлекаясь от эмоциональной боли, и переключаясь на боль физическую", – говорит девушка.

Также Пэрис призналась, что несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Последняя попытка была в прошлом году, когда вышел разоблачающий фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", где сразу несколько человек обвинили его в педофилии.

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Напомним, ранее Пэрис Джексон обнародовала архивные фото певца.

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