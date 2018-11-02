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"Резала себя": жена Уилла Смита рассказала о проблемах с дочерью

Джада затронула эту тему на своем шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Джада Пинкетт-Смит. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith
Джада Пинкетт-Смит. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

Дочь знаменитых актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Уиллоу пошла по стопам своих родителей. Еще в 2010 году девочка стала всемирно известной, выпустив свой хит  Whip My Hair. 10-летней Уиллоу было сложно справиться с бешеной популярностью. Дочь звезд Голливуда призналась, что "причиняла себе боль", а ее мама уточнила, что Уиллоу "резала себя" в совсем юном возрасте.

О таких проблемах стало известно благодаря очередному выпуску шоу Red Table Talk на Facebook, которое вдет сама Джада. Там она рассказала о проблемах в жизни их с Уиллом дочери.

"Мы прошли через это все, что произошло, и в тот момент я поняла, насколько важно для матери иметь возможность дать своим детям справиться с собственными демонами. Я действительно поговорила с ней по душам, рассказывая о ее сильных сторонах, вместо того, чтобы требовать объяснений такого поведения".

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Джаджа Пинкетт-Смит с мамой и дочерью Уиллоу
Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

Так Уиллоу описывала свой успех в раннем возрасте: "Это было так безумно, и я погрузился в эту черную дыру, делала порезы на руках. До сих пор можно увидеть шрамы на запястье".

Голливудский актер Уилл Смит, который в сентябре отметил свое 50-летие, вместе с супругой Джадой Пинкетт-Смит высказались о свингерстве.

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Источник: "Сегодня"
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