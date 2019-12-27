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Режиссер Герман Ненов раскрыл закулисные подробности новогоднего шоу "Привіт, 20-ті"!

Герман Ненов ответил на несколько вопросов о своем новогоднем проекте для телеканала "Украина" и о себе

Герман Ненов Фото: пресс-служба

Главным режиссером-постановщиком новогоднего шоу на телеканале "Украина" является 30-летний Герман Ненов. Под его руководством было разработан 41 яркий и зрелищный номер для 27 топовых украинских артистов. Эксклюзивно для "Сегодня" Герман Ненов ответил на несколько вопросов о своем проекте и о себе.

Режиссер Герман Ненов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- В шоу "Привіт, 20-ті"! ты объединил последние мировые тенденции. Расскажи подробнее об этом.

- Одной из главных фишек шоу стало использование технологий дополненной реальности, когда ЗD-графика возникает в самом зрительном зале и полностью меняет визуальное пространство. Последние два года эта технология активно применяется на мировых музыкальных премиях.

"Привіт, 20-ті"! Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Как ты подбирал номера для каждого артиста, чем руководствовался?

- Моей главной целью было взять за основу классические новогодние и рождественские традиции, но и одновременно добавить туда инноваций, молодой и свежий взгляд. Номера для каждого подбирались, исходя из индивидуальности самого артиста, конкретной песни, которую он исполняет и общей концепции всего шоу.

- Вы с артистами сразу пришли к взаимопониманию? С кем из звезд сложнее всего было работать?

- В этом шоу задействованы не только молодые, но и уже хорошо известные топовые артисты. Они не первый год на сцене, добились определенного успеха, имеют собственное видение себя и могут себе позволить настаивать именно на нем. Для меня, как для режиссера, самое приятное то, что 90% из них приняли идеи номеров с первого раза. Все были открыты к творческим экспериментам, к стилистическим и визуальным перевоплощениям. Только с двумя артистами у меня оказалось концептуально разное видение происходящего. Не буду называть их имена, но да – велись споры, где-то я шел на уступки, где-то продолжал настаивать на своем. Все остальные были очень открыты!

Тина Кароль в шоу "Привіт, 20-ті"! Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Кто из артистов по-другому открылся для тебя и иначе откроется перед зрителям?

- Одно из самых ярких перевоплощений, которое удивит многих зрителей, – это DZIDZIO. Обычно этот артист совсем по-другому подает себя. А тут в своих двух номерах он предстает в кардинально разных образах – в образе Санта-Клауса и образе пафосного миллионера. Зрители точно таким его еще не видели! Еще в необычном образе предстанет Mamarika – она станет поп-дивой, кумиром из 80-х.

- Какие номера будут самыми зрелищными и самыми опасными? Каким гордишься больше всего?

- Каждый номер – маленькая Вселенная, которую я создавал для артиста и в которой прожил свою отдельную жизнь. Для меня они все важны. Но если смотреть объективно, с технической стороны – зрелищные номера у Тины Кароль, THE HARDKISS. Роскошная Оля Полякова будет взлетать под самый потолок, это тоже был сложный номер. А вот номер для MELOVIN был без преувеличений опасным для жизни. На площадке дежурили пожарные и скорая! Но все обошлось.

DZIDZIO в шоу "Привіт, 20-ті"! Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Ты помнишь первого артиста, которому когда-то поставил номер? А свой гонорар за это?

- Первый артист, с которым я работал, – это известный украинский композитор Евгений Хмара. Это был не просто номер – я ставил ему шоу "Знамение" в Октябрьском дворце. Сумму гонорара называть не буду, но она меня тогда устроила. Я был очень доволен своими эмоциями после шоу. Это был первый такой масштабный опыт для меня, ведь в шоу участвовал не только Женя, но и другие приглашенные артисты. Надо было к каждому найти правильный подход. Было волнительно, но я справился.

"Привіт, 20-ті"! Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Тебя уже сравнивают с кем-то из коллег, кто дольше в профессии? Может, с Аланом Бадоевым?

- Я считаю, что каждый режиссер – уникален, а любые сравнения – некорректны. Такого как я – больше нет. Такого как Алан – тоже. У меня свой индивидуальный взгляд. У каждого из моих коллег – тоже. Сравнения в творчестве – некорректная вещь. Последний год люди начали узнавать мой почерк. Все чаще и чаще меня спрашивают: "А это случайно не твоя работа?" – и говорят о каком-то из моих номеров или шоу. Вот это очень приятно!

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